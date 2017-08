Ein Tachertinger auf der Jagd nach dem besten Bild bei der Formel 1

Heiko Siegl auf Bilderjagd an der Rennstrecke. − Foto: privat Heiko Siegl auf Bilderjagd an der Rennstrecke. − Foto: privat



Es ist sein Leben: Beißender Benzingeruch und Formel 1-Boliden, die mit ohrenbetäubendem, grellen Brüllen mit 360 km/h über den Asphalt rasen. Das Publikum jubelt, wenn die Favoriten vorbeifahren. Viele Motorsport-Fotografen lauern auf den perfekten Augenblick, um die Rennfahrer in der Kurve zu erwischen. Mitten unter ihnen: Heiko Siegl aus Tacherting (Landkreis Traunstein). Seit 15 Jahren besucht er jeweils ein bis zwei Events pro Saison und schießt aktionsreiche Fotos von den Fahrern. 18 Mal schon war er bei den Rennen. Schauplätze waren Barcelona, Ungarn, Spielberg und Monza. Und mit den besten Aufnahmen erstellt er jeweils einen Fotokalender, den er an Freunde und Bekannte verschenkt.

Das Geschäft ist hart. "Ich schleppe zehn Kilo Foto-Equipment, habe den Finger immer am Auslöser, bringe rund 30 Kilometer Fußmarsch in vier Tagen hinter mich, vergieße literweise Schweiß, habe unzählige Mückenstiche und Blasen an den Füßen, dazu einen Sonnenbrand", berichtet der Tachertinger. Oft gebe es eine stundenlange Suche nach einem Taxi zurück zum Hotel. "Aber alles ist einfach genial", lautet sein Fazit.

In seine Reisen steckt Siegl viel Planungsarbeit. Er recherchiert im Internet, von welchem Platz aus er am besten fotografieren kann, informiert sich über die örtlichen Verkehrsanbindungen und checkt die Kameraausrüstung.

