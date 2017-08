Sicherheitswacht in Traunstein hat ihren Dienst aufgenommen

Polizei und Bürger Hand in Hand: Polizeipräsident Robert Kopp (2. von links) und Inspektionsleiter Rainer Wolf (rechts) übergaben acht Frauen und Männern die Bestellungsurkunden. − Foto: bjr Polizei und Bürger Hand in Hand: Polizeipräsident Robert Kopp (2. von links) und Inspektionsleiter Rainer Wolf (rechts) übergaben acht Frauen und Männern die Bestellungsurkunden. − Foto: bjr



Nachdem die Einführung einer Sicherheitswacht in der Stadt Traunstein vor ein paar Jahren mangels geeigneten Personals gescheitert war, ist das Projekt nun auf den Weg gebracht: Polizeipräsident Robert Kopp übergab acht frisch gebackenen Angehörigen der Sicherheitswacht Traunstein im Rathaus ihre Bestellungsurkunden.

Eine erste Sicherheitswacht mit Katharina Meister aus Erlstätt und Michael Lex aus Grabenstätt begann im Anschluss an die Verleihungszeremonie ihren Dienst mit einem ersten Streifengang in der Großen Kreisstadt.

Traunstein habe dadurch ein Plus an Sicherheit bekommen, betonte Kopp. In allen Städten mit Sicherheitswacht sei die Erfahrung durchgängig positiv. Die Sicherheitswacht sei unmittelbar an die örtliche Polizeidienststelle angebunden und in Traunstein mit vier Frauen und vier Männern paritätisch besetzt – aus Altersgruppen zwischen 20 und 59 Jahren. Die Freiwilligen hätten sich neben ihrem Beruf die Arbeit aufgebürdet, eine 40 Stunden umfassende Ausbildung zu durchlaufen. "Dieses Engagement ist nicht selbstverständlich", so Kopp.

Traunsteins Inspektionsleiter Rainer Wolf sagte, von 21 Interessenten hätten 13 eine Bewerbung abgegeben. Davon seien zwei mangels Eignung aussortiert worden. Mit elf Kandidaten habe man ein Bewerbungsgespräch geführt und davon zehn Bewerber als geeignet angesehen. Einem Bewerber sei es wegen anderer ehrenamtlicher Verpflichtungen zu viel, ein weiterer sei krank geworden, so dass schließlich acht Bewerber übrig blieben. Nach den 40 Unterrichtseinheiten sei dann ein Prüfungsgespräch geführt worden, das alle bestanden hätten.

Die Sicherheitswacht soll laut Polizeioberrat Wolf neben dem Bahnhofsbereich, der Güterhallenstraße, verschiedenen Parks und dem Innenstadtbereich auch "bei sonstigen zeitlichen und örtlichen Schwerpunkten eingesetzt werden". Außerdem sollen die Frauen und Männer in ihren blauen Jacken mit der Aufschrift "Sicherheitswacht" bei Umzügen, Festen, Floh- und Christkindlmärkten sowie bei sonstigen größeren Veranstaltungen in Zweierteams ihren Dienst leisten. Vor Dienstantritt erhalten sie in der Polizeiinspektion ein Funkgerät und eine Kamera. Jedes Mitglied der Sicherheitswacht hat zudem eine Tasche mit Armbinde, Erste-Hilfe-Paket, Schreibblock und Kugelschreiber, Dienstausweis, Pfefferspray und Taschenlampe dabei. − bjrMehr dazu lesen Sie am 3. August in der Heimatzeitung.