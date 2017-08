Unfallschwerpunkt entschärft: Freie Fahrt am Kreisel in Malerwinkel

− Foto: Rasch − Foto: Rasch



Die Totalsperrung in Malerwinkel bei Seebruck wird am heutigen Donnerstag aufgehoben. Nach Angaben von Johann Eisenberger vom Ingenieurbüro Dippold & Gerold kann der Verkehr ab Nachmittag über den neuen Kreisverkehr wieder rollen. Damit liegt die Eröffnung exakt im Zeitplan. "Wir haben es auf den Tag genau geschafft. Auch der Kostenrahmen konnte eingehalten werden", freut sich Eisenberger. Kleinere Maßnahmen und die Bepflanzung der Kreisanlage stehen noch aus, werden den Verkehr aber nicht beeinträchtigen. Westlich des Kreisels wurde auch der "Friedensbote", eine Kirchner-Plastik, aufgestellt. Initiiert hat das Verkehrsprojekt die Gemeinde Seeon-Seebruck im Rahmen des Chiemsee-Rundweg-Ausbaus. − gaMehr lesen Sie am Donnerstag, 3. August, im Trostberger Tagblatt/Traunreuter Anzeiger.