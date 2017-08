70-Jährige stirbt beim Wandern - Großeinsatz an der Hörndlwand

Der Tod einer 70 Jahre alten Frau löste am Mittwoch einen Großeinsatz der Bergwacht in Ruhpolding aus. − Foto: Symbolbild dpa Der Tod einer 70 Jahre alten Frau löste am Mittwoch einen Großeinsatz der Bergwacht in Ruhpolding aus. − Foto: Symbolbild dpa



Der Tod einer 70-Jährigen Wanderin hat an der Hörndlwand in der Nähe von Ruhpolding (Landkreis Traunstein) einen Großeinsatz ausgelöst. Die Frau war mit einer Gruppe acht weiterer Wanderer aus dem Raum München am Mittwochnachmittag unterwegs, als sie beim Aufstieg hinter der Gruppe zurückblieb und bewusstlos zusammenbrach, wie die Bergwacht Ruhpolding mitteilte. Zwei weitere Wanderer fanden die Frau und alarmierten Rettungskräfte, die jedoch nur noch den Tod der Frau feststellen konnten.

Nach dem Tod der Frau war die Wandergruppe nicht mehr in der Lage, selbstständig abzusteigen. Ein Hubschrauber musste die Gruppe und die beiden weiteren Wanderer ins Tal bringen. Dort wurden sie vom Kriseninterventionsteam betreut. − dpa