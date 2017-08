Beste Leichtathleten und Schwimmer der Grundschule geehrt

In der Disziplin Leichtathletik der Bundesjugendspiele zeichnen die scheidende Schulleiterin Heidrun Jahn-Wiesenberger und ihr Stellvertreter Bernhard Prifling die erfolgreichsten Grundschüler mit Medaillen und Urkunden aus. − Foto: Englschallinger In der Disziplin Leichtathletik der Bundesjugendspiele zeichnen die scheidende Schulleiterin Heidrun Jahn-Wiesenberger und ihr Stellvertreter Bernhard Prifling die erfolgreichsten Grundschüler mit Medaillen und Urkunden aus. − Foto: Englschallinger



Gleich zwei Anlässe für Siegerehrungen gab es kurz vor Beginn der Sommerferien an der Grundschule Tittmoning. Auf dem Schulsportplatz waren die Schüler bei den Bundesjugendspielen im klassischen Leichtathletik-Dreikampf angetreten. Für die Schüler der dritten und vierten Klassen stand außerdem der Schwimmunterricht auf dem Stundenplan, welcher mit einem Schwimmfest im Freibad Burgkirchen seinen Höhenpunkt fand.

Alle hätten bei den Bundesjugendspielen auf dem Schulsportplatz ihr Bestes gegeben und einen schönen Tag verbracht, hob stellvertretender Schulleiter Bernhard Prifling den Gemeinschaftsgedanken des Sportfestes hervor. "Für jeden gibt es eine Urkunde", betonte er für alle Teilnehmer, auch wenn am Ende nur ein Sieger im 50-Meter-Lauf, im Ballweitwurf und im Weitsprung feststand. Als Gesamtsieger bei den Buben bekam Leonard Wiesenberger die Goldmedaille umgehängt. Ein bekanntes Gesicht auf dem ersten Rang, denn bereits in der ersten und dritten Klasse hatte der Viertklässler bei den Bundesjugendspielen gesiegt. "Nur in der zweiten Klasse bist du wohl krank gewesen", scherzte Prifling. Den zweiten Platz sicherte sich Markus Lechner, gefolgt von Xaver Gramsamer, der auf die dritte Stufe des Siegerpodestes kletterte. Bei den Mädchen siegte Johanna Huber erneut. Auf dem Silber-Rang folgte ihr Sunday Success. Den dritten Platz auf dem Siegertreppchen nahm Fia Bartel ein.

Im Freibad Burgkirchen hatten die Schüler der dritten und vierten Klassen ihr Schwimmfest gefeiert. 50-Meter-Brustschwimmen hieß die Disziplin, bei welcher alle Teilnehmer so schnell wie möglich gegen die Stoppuhr schwammen. In exakt einer Minute hatte Johanna Huber die Strecke absolviert und nahm zusätzlich zu ihrem Sieg bei den Bundesjugendspielen strahlend die zweite Goldmedaille in Empfang. − endMehr dazu lesen Sie am Freitag, 4. August, in Ihrer Südostbayerischen Rundschau.