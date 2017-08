"Es gibt keine militärische Lösung im Nahen Osten"

"Welt im Wandel": CSU-Bundestagsabgeordneter Tobias Zech beleuchtete in Trostberg die Kriegs- und Krisenregionen im Nahen Osten. – F.: fam "Welt im Wandel": CSU-Bundestagsabgeordneter Tobias Zech beleuchtete in Trostberg die Kriegs- und Krisenregionen im Nahen Osten. – F.: fam



"Wer glaubt, dass man mit Bomben Demokratie herbeiführt, der irrt." Davon ist CSU-Bundestagsabgeordneter Tobias Zech mit Blick auf die Krisenherde wie Syrien überzeugt. Auf Einladung des Traunsteiner Kreisverbands der Mittelstands-Union (MU) und des Trostberger CSU-Ortsverbands sprach Zech – im Bundestag Mitglied in den Ausschüssen für Arbeit und Soziales sowie für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung – im Hotel "Pfaubräu" zum Thema "Welt im Wandel".

Für Zech steht fest, dass für Menschen, die aus kriegs- und krisengebeutelten Regionen fliehen, humanitäre Hilfe vor Ort geleistet werden müsse. Der Bundestagsabgeordnete engagiert sich selbst in der Hilfsorganisation Orienthelfer des Kabarettisten Christian Springer und hat betroffene Regionen bereist. In puncto Flucht stellte Zech auch klar, dass die Nachbarländer der Konfliktregionen die meisten Menschen aufnähmen. Mit 2,8 Millionen Menschen habe die Türkei die meisten Schutzsuchenden aufgenommen, gefolgt von Pakistan mit 1,6 Millionen sowie dem Libanon und Deutschland mit jeweils 1,2 Millionen.

Dabei sei die Situation der Menschen im Libanon deutlich schwieriger als in der Türkei. Denn die Flüchtlingslager in der Türkei seien gut ausgestattet und sicher. "Das ist echt solide, was die Türken machen", erklärte Zech. "Die Menschen sind dort gut behütet. Doch der Libanon, ein Land, das seit Jahren kein Staatsoberhaupt hat, lasse keine offiziellen Flüchtlingslager zu. So müssten sich die Flüchtlinge dort ohne öffentliche Hilfe durchbringen und für Behausung oder Arzt Cash liefern.Der Garchinger zeigte sich davon überzeugt, dass es im Nahen Osten keine militärische Lösung für Syrien und den Irak gebe.

Mehr darüber lesen Sie am Freitag, 4. August, im Trostberger Tagblatt/Traunreuter Anzeiger.