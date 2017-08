Kein Mordversuch, aber lange Haftstrafen

Ende September hatten zwei der fünf Angeklagten eine Trostberger Wohnung gestürmt und mehrere Menschen niedergestochen. Dafür muss die gesamte Gruppe jetzt ins Gefängnis. − Foto: Kretzmer Ende September hatten zwei der fünf Angeklagten eine Trostberger Wohnung gestürmt und mehrere Menschen niedergestochen. Dafür muss die gesamte Gruppe jetzt ins Gefängnis. − Foto: Kretzmer



Im Prozess um einen brutalen Überfall am 27. September in Trostberg sind die Urteile gefallen: Das Traunsteiner Schwurgericht verurteilte die fünf aus dem südlichen Landkreis Altötting stammenden Angeklagten am Freitag zu teils langjährigen Haftstrafen. Zwar verneinten die Richter den Vorwurf des Mordversuchs, an schwerem Raub und gefährlicher Körperverletzung aber hatten sie keinen Zweifel.

Sichtlich entsetzt reagierten die vier aus Garching und ein aus Unterneukirchen stammenden Angeklagten auf die Verkündung der Haftstrafen. Die höchste Freiheitstrafe erhielt ein 28-jähriger Garchinger, der geleugnet hatte, überhaupt in der Tatwohnung gewesen zu sein. Ihn schickt das Schwurgericht für elfeinhalb Jahre ins Gefängnis. Seine Anwälte hatten Freispruch beantragt, die Staatsanwaltschaft auf lebenslänglich plädiert.

Einen zweiten Haupttäter, einen 25-Jährigen aus Unterneukirchen, verurteilte die Kammer zu sechs Jahren Haft. Sein geleisteter Aufklärungsbeitrag rechtfertige einen minderschweren Fall. Staatsanwalt Björn Pfeifer hatte ihn und den drei Jahre älteren Garchinger als die beiden Messerstecher ursprünglich wegen versuchten Mords angeklagt. Das Gericht gelangte indes zu dem Ergebnis, ein "versuchter Mord durch Unterlassen" sei zwar intensiv geprüft, aber zu Gunsten der Angeklagten letztlich nicht angenommen worden.

Für längere Zeit muss darüber hinaus auch ein 27 Jahre alter Garchinger ins Gefängnis. Von ihm kam nach Auffassung des Gerichts die Anregung, Messer zu dem Überfall mit zu nehmen. Achteinhalb Jahre Haft seien deswegen angemessen. Bei einem 21-jährigen "Ideengeber des Überfalls" kamen die Richter zu viereinhalb Jahren Jugendstrafe. Nach dem Jugendstrafrecht sei auch der 20-jährige Fahrer des Wagens mit dreieinhalb Jahren bestraft worden. Er habe – wie der 21-Jährige – Nachreifungsbedarf. − kdMehr lesen Sie am Samstag, 5. August, im Trostberger Tagblatt/Traunreuter Anzeiger.