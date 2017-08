An der Hadrianstraße wird nicht acht Jahre lang gegraben

Die Abgrabungsarbeiten an der Hadrianstraße Richtung Ortsausgang wurden eingestellt. − Foto: Oswald Die Abgrabungsarbeiten an der Hadrianstraße Richtung Ortsausgang wurden eingestellt. − Foto: Oswald



In der jüngsten Gemeinderatssitzung lehnten die Mitglieder einen Abgrabungsantrag von Michael Berthold ab. Dieser unterhält einen Betrieb, in dem Teich- und Wasserpflanzen gezüchtet werden. Um neue Arten kultivieren zu können und die Zucht von anderen zu optimieren, benötige der Antragsteller eine Aufzuchtfläche für Jungpflanzen, erklärte Bürgermeister Johann Schild. Zudem braucht Berthold eine Lagerfläche für Rund- und Brennholz aus seinem eigenen Bestand.

Diese Fläche möchte Berthold auf seinem Grundstück schaffen – und zwar, indem er einen Hang neben der Hadrianstraße auf Höhe des Ortsausgangs abgräbt, der ihm gehört. Damit hatte er bereits begonnen, zwischenzeitlich jedoch die Arbeiten gestoppt und den Antrag eingereicht.

In dem Vorhaben sieht der Bürgermeister ein Problem. "Auf diese Art und Weise haben wir erhebliche Sorgen, wenn das genehmigt werden würde." Der Hang werde nur in einem Abstand von zwei Metern zur Grundstücksgrenze abgegraben. Somit werde eine 45 Grad steile Böschung hergestellt. Das benachbarte Hanggrundstück sei mit hohen Bäumen bestockt, die teilweise nur 1,50 Meter Abstand zur Grundstücksgrenze hätten. Zudem hat Schild Probleme damit, dass als Dauer der Abgrabung acht Jahre angegeben sind. − mosMehr dazu lesen Sie am Samstag, 5. August, in Ihrer Südostbayerischen Rundschau.