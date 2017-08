Hebefeier für Haus der Begegnung – Nachfrage immens

Die Gäste nutzten die Gelegenheit, um sich einen Eindruck von den Räumen zu verschaffen. −Foto: Caruso Die Gäste nutzten die Gelegenheit, um sich einen Eindruck von den Räumen zu verschaffen. −Foto: Caruso



Immer wieder fielen Regentropfen auf den Hof des Hauses der Begegnung. Dort saßen vor eingerüsteten und noch unverputzten Ziegelwänden des Rohbaus neben den Handwerkern auch viele Gäste und Nachbarn auf Bierbänken unter Schirmen und genossen den Wohlklang der Blaskapelle Kirchanschöring und ihr Festessen – zur Feier des Tages hatte die Wohnbaugesellschaft ein Buffet spendiert. Nach alter Sitte brachte mit Rudi Stadler der Zimmermeister in luftiger Höhe den gereimten Richtspruch aus und dankte Planern und Bauherr. Für den weiteren Bauverlauf wünschte er Gottes Segen und viel Glück.

Bürgermeister Hans-Jörg Birner begrüßte die Festgesellschaft, zu der neben den Handwerkern und den beteiligten Planern auch der Projektentwickler Stefan Mayer, Bauingenieur und Sozialwirt von der CaraVita (Experten für Wohnen im Alter, aus Prien am Chiemsee) gehörte, der mit seinem Team ein wichtiger Ansprechpartner für die Wohnbaugesellschaft, die Gemeinde und den Verein "Haus der Begegnung" ist.

Ausgearbeitet hat diese maßgeschneiderte Einrichtung Stefan Mayer. Durch ihre Struktur bildet sie, wie stets gewünscht, an zentraler Stelle am Georg-Rinser-Weg eine soziale Dorfmitte. Mayers ambitioniertes Gestaltungskonzept sieht vor, im Erdgeschoss pflegebedürftige Menschen aller Pflegegrade Tag und Nacht zu betreuen. Im ersten Stock sollen barrierefreie Wohnungen unterschiedlicher Größe für das sogenannte Service-Wohnen eingerichtet werden. Sorgen um die Belegung des Hauses brauche sich keiner zu machen, denn die Nachfrage nach Wohnungen im Haus der Begegnung übersteige das Angebot schon jetzt um ein Vielfaches, hieß es am Rande. − acMehr dazu lesen Sie am Samstag, 5. August, in Ihrer Südostbayerischen Rundschau.