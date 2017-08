Kampf gegen gefährliche Schmetterlinge

Gefräßig und widerstandsfähig: Der Buchsbaumzünsler treibt im Landkreis sein Unwesen. Besonders schlimm ist es in Fridolfing, wie das linke Foto von der Buchsbaumhecke in der Niederaustraße zeigt. Auf einer Länge von rund 15 Metern hat der Schädling nur noch ein kahles, braunes Gerippe übrig gelassen. − Foto: Ramona Oswald Gefräßig und widerstandsfähig: Der Buchsbaumzünsler treibt im Landkreis sein Unwesen. Besonders schlimm ist es in Fridolfing, wie das linke Foto von der Buchsbaumhecke in der Niederaustraße zeigt. Auf einer Länge von rund 15 Metern hat der Schädling nur noch ein kahles, braunes Gerippe übrig gelassen. − Foto: Ramona Oswald



"Ausrotten wird man den nicht mehr", sagt Markus Breier, Kreisfachberater für Gartenkultur und Landespflege. Gemeint ist der Buchsbaumzünsler, ein braun-schwarz-weißer Schmetterling, der erst einmal ziemlich harmlos aussieht, der allerdings die Buchsbäume in der Region gefährdet.

Seit drei Jahren ist der Schädling im Landkreis Traunstein angekommen. Wahrscheinlich – so genau lässt sich das nicht mehr nachvollziehen – ist er aus Oberösterreich oder dem Berchtesgadener Land gekommen. Seitdem breitet er sich jedes Jahr weiter aus. Heuer ist vor allem im Osten des Landkreises, in Fridolfing und Petting, und im Außenbereich Übersee die Lage dramatisch. "Auf dem Friedhof in Fridolfing ist fast jeder Buchs betroffen", sagt Breier. Aber auch in Engelsberg, vor allem im Ortsteil Offenham gibt es mehrere Fälle, berichtet der örtliche Gartenbauverein. "Er wird sich jedes Jahr weiter ausbreiten", prognostiziert Markus Breier.

In Petting geht Breier darum nun einen Schritt weiter. Er versucht den Schädling in Privatgärten gemeinsam mit den Besitzern zu bekämpfen. Das funktioniert entweder ganz radikal mit dem Ausreißen und Vernichten der Buchse, mit dem Absaugen mit dem Staubsauger oder mit biologischen Spritzmitteln wie dem Mittel "Xentan". "Das muss man spritzen, sobald man Raupen sieht", sagt Breier. Die seien aber mit ihrer grün-schwarzen Färbung nur schwer zu erkennen.

