Kalb büchst aus - Großalarm bei Bahn und Polizei

In einem Waldstück wurde das Kalb schließlich gefunden. −Symbolfoto: dpa In einem Waldstück wurde das Kalb schließlich gefunden. −Symbolfoto: dpa



Gleich mehrfach meldeten Verkehrsteilnehmer am Samstag gegen 12.30 Uhr per Notruf bei der Polizeistation Traunreut: Ein kleines Kalb läuft im Bereich der B 304 zwischen St. Georgen und Stein an der Traun auf dem parallel zur Bundesstraße verlaufenden Bahngleis der Strecke Traunstein- Garching in Richtung St. Georgen.

Wegen einer möglichen Verkehrsgefährdung wurde unverzüglich auch eine Notfallwarnung an den Notfallmanager der Bundesbahn abgesetzt und veranlasst, dass die Führer der Schienenfahrzeuge in diesem Bereich auf Sicht fahren.

Trotz intensiver Suche mit Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr Stein an der Traun konnte das Tier erst um 14 Uhr im angrenzenden Auwald an der Traun aufgefunden und von der Feuerwehr eingefangen werden. Das sichtlich verängstigte Tier hatte eine Strecke von circa drei Kilometer zurückgelegt, blieb glücklicherweise aber nahezu unverletzt. Der Landwirt aus dem Bereich Altenmarkt konnte es anschließend selbst wieder in seinen Stall zurückbringen.

An dem Sucheinsatz waren die Feuerwehr Stein an der Traun mit 15 Einsatzkräften und teilweise zwei Polizeistreifen aus Traunreut und Trostberg beteiligt. − red