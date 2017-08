"Da gehörst dazu, da bist dahoam"

Über 3000 Burschen und Dirndl feierten mit beim 53. Burschengaufest und dem 120-jährigen Gründungsfest der Obinger Burschen. Das schlechte Wetter hielt die Gäste dabei keineswegs ab. − Foto: Auer Über 3000 Burschen und Dirndl feierten mit beim 53. Burschengaufest und dem 120-jährigen Gründungsfest der Obinger Burschen. Das schlechte Wetter hielt die Gäste dabei keineswegs ab. − Foto: Auer



"Arbeit, Fleiß, Glauben, Heimat, Frohsinn und Geselligkeit" – das sind keine leeren Worthülsen, die sich die Obinger Burschen auf ihre Vereinsfahne geschrieben haben. Beim 53. Burschengaufest und den Feierlichkeiten zum 120-jährigen Vereinsjubiläum wurden die wohlklingenden Phrasen eindrucksvoll mit Leben gefüllt. Gemeinsam mit dem Musikverein stellten die Burschen unvergessliche Obinger Festwochen auf die Beine und demonstrierten damit großen Zusammenhalt und ein gutes Miteinander.

Die Ausrichtung der beiden Vereinsjubiläen mit großem Festprogramm hatte von allen Beteiligten jede Menge Einsatz gefordert. Mit der Welle 1 Party am Freitag und dem Festabend am Samstag hatten die Burschen noch einmal mächtig Gas gegeben. Für die Discoparty hatten sie eigens eine Bar in Form eines Segelschiffs gebaut und sich damit selbst übertroffen. Die vielen Besucher waren begeistert und nutzten jede Gelegenheit, die Bar zu entern. Musikalisch sorgten die DJ’s NeRa ( DJ Nemesis und DJ Ryan Ace) für Stimmung. Die war auch am Festabend mit vielen Besuchern und der Gruppe "Zwoa moi Zwoa" bestens. Auf umfangreiche Programmpunkte wurde dabei bewusst verzichtet, um das ungezwungene Beisammensein in den Mittelpunkt zu stellen.

Mehr lesen Sie am Montag, 7. August, im Trostberger Tagblatt/Traunreuter Anzeiger.