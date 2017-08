VdK sucht dringend zwei neue Ortsvorstände

Die langjährigen Mitglieder des Traunreuter Ortsverbandes Johann Schlegel (25 Jahre/Zweiter von links), Brunhild Nietsch (30 Jahre/Mitte) und Herbert Reichl (40 Jahre/Dritter von rechts) sowie den Ehrenvorsitzenden des Traunwalchener Ortsverbandes Michael Schmidt (25 Jahre/Dritter von links) ehrte VdK-Kreisvorsitzender Rudi Göbel (rechts). Auch die stellvertretenden VdK-Kreisvorsitzenden Walter Hindlinger (links) und Ewald Polster (Zweiter von rechts) freuten sich mit den Jubilaren. − Foto: mmü Die langjährigen Mitglieder des Traunreuter Ortsverbandes Johann Schlegel (25 Jahre/Zweiter von links), Brunhild Nietsch (30 Jahre/Mitte) und Herbert Reichl (40 Jahre/Dritter von rechts) sowie den Ehrenvorsitzenden des Traunwalchener Ortsverbandes Michael Schmidt (25 Jahre/Dritter von links) ehrte VdK-Kreisvorsitzender Rudi Göbel (rechts). Auch die stellvertretenden VdK-Kreisvorsitzenden Walter Hindlinger (links) und Ewald Polster (Zweiter von rechts) freuten sich mit den Jubilaren. − Foto: mmü



Im Rahmen der gemeinsamen Jahreshauptversammlung der VdK-Ortsverbände Traunreut und Traunwalchen in der Sportgaststätte des TuS Traunreut gab es Ehrungen von langjährigen Mitgliedern. Die Vereine plagt aber eine gemeinsame Sorge: "Unser Problem ist derzeit, dass in beiden Ortsverbänden die bisherigen Vorstandsmitglieder aus gesundheitlichen Gründen, Wegzug und ähnliches nicht mehr aktiv mitarbeiten können", bedauerte Kreisvorsitzender Göbel.

Die Bemühungen, eine nach der Satzung agierende Vorstandschaft mit einem 1. Vorsitzenden, einem Stellvertreter, einem Schriftführer und einem Kassier für eine Wahl vorzuschlagen, seien in Traunreut und Traunwalchen bisher nicht erfolgreich gewesen. Einige Mitglieder hätten zwar ihre Bereitschaft bekundet in einer Vorstandschaft mitzuarbeiten, doch man brauche noch mehr Personen, so Göbel.

Der Kassier werde durch die gewählte Vorstandschaft berufen und seine Tätigkeit sei nicht vergleichbar mit jener bei anderen Vereinen und Verbänden, da die gesamte Buchhaltung in der Kreisgeschäftsstelle in Traunstein abgearbeitet werde, erklärte Göbel. Benötigt würden zudem Beisitzer, die als "Kümmerer" die Nöte vor Ort aufgreifen, damit Bürgern in Not effektiv geholfen werden könne. Die Rechtsberatung in der Kreisgeschäftsstelle versuche die gesetzlichen Ansprüche durchzusetzen, aber es gebe häufig auch Probleme des Alltags, die schon durch die Vorstandschaften vor Ort gelöst werden könnten.

