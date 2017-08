Historische Kegelbahn am Kloster Seeon aus Dornröschenschlaf wecken

Die historische Kegelbahn aus dem 19. Jahrhundert im Inselgarten in Kloster Seeon soll im Zuge der Neugestaltung der Außenanlagen wieder aus ihrem Dornröschenschlaf geweckt werden. Über die Innenausstattung der historischen Sportstätte wurden bei der Präsentation des Entwicklungskonzepts mit (von links) Bezirkstagspräsident Josef Mederer, Landrat Siegfried Walch und den Architekten Katrin Schule und Georg Götze noch keine konkreten Details bekannt gegeben. − Foto: ga Die historische Kegelbahn aus dem 19. Jahrhundert im Inselgarten in Kloster Seeon soll im Zuge der Neugestaltung der Außenanlagen wieder aus ihrem Dornröschenschlaf geweckt werden. Über die Innenausstattung der historischen Sportstätte wurden bei der Präsentation des Entwicklungskonzepts mit (von links) Bezirkstagspräsident Josef Mederer, Landrat Siegfried Walch und den Architekten Katrin Schule und Georg Götze noch keine konkreten Details bekannt gegeben. − Foto: ga



Der Ort Seeon ist seit der Säkularisation auf Gäste eingerichtet. In Bad Seeon labten sich die Kurgäste nicht nur an der schwefelhaltigen Quelle, sie amüsierten sich auch auf einer Kegelbahn, die bis heute besteht. Das verwunschene Relikt liegt versteckt hinter einem Gestrüpp des Inselgartens im heutigen Kultur- und Bildungszentrums Kloster Seeon des Bezirks Oberbayern. Im Zuge der Freianlagengestaltung soll die überdachte Kegelbahn aus dem 19. Jahrhundert wieder aus dem Dornröschenschlaf geweckt werden. Das Kupferdach der historischen Sportstätte soll erhalten bleiben. "Was rein kommt, steht noch nicht fest", erklärte Bezirkstagspräsident Josef Mederer bei der Vorstellung des Entwicklungskonzepts der Außenanlagen.

Im Juli hatte der Bezirkstag die politischen Weichen für das Freianlagenkonzept gestellt, das an die bereits laufende Innensanierung anknüpfen soll. Für die Gestaltung der Außenanlagen wurden laut Mederer 1,7 Millionen Euro freigegeben. Ziel sei es, die charakteristischen Eigenschaften und den wertvollen Altbaumbestand des Gesamtensembles zu erhalten und dieses erlebbar zu machen. Die Planung sei mit dem Natur- und Denkmalschutz abgestimmt worden, versicherte der Bezirkstagspräsident. Durch den Kauf des Hirschfeld-Anwesens und des Cafés "Leuchtenberg" (wir berichteten) sei es gelungen, das Areal weiterzuentwickeln und damit die ehemalige Klosteranlage für seine Besucher rundum zu öffnen. − ga

