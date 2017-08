Das Elend der Streunerkatzen

Heimatlose Katzen leiden sehr häufig unter schweren Augenerkrankungen. − Foto: Katzenhilfe Salzachtal Heimatlose Katzen leiden sehr häufig unter schweren Augenerkrankungen. − Foto: Katzenhilfe Salzachtal



Katzen sind der Deutschen liebstes Haustier. Schätzungen zufolge leben etwa sechs Millionen Katzen in Deutschland, daraus ist ein riesiger Geschätszweig um Futter und Zubehör geworden. Dramatisch anders sieht die Situation der rund zwei Millionen Streunerkatzen in Deutschland aus: Sie führen Tag für Tag einen harten Überlebenskampf. Tierschutzorganisationen aus den Landkreisen Traunstein und Berchtesgadener Land nehmen den Weltkatzentag am heutigen Dienstag zum Anlass, um in einer gemeinsamen Aktion auf das Elend der Katzen hinzuweisen. "Jede kastrierte Katze ist ein Erfolg", lautet das Credo.

Angesichts der großen Zahl heimatloser Katzen, die immer stärker ansteigt, sollte jeder Halter seine Katze oder seinen Kater unbedingt kastrieren lassen, um weiteres Elend zu vermeiden. Anlässlich des Weltkatzentages fordern die heimischen Tierschutzorganisationen die Einführung einer Kastrationspflicht für Freigängerkatzen.

Am kommenden Samstagvormittag geben der Tierschutzverein Bad Reichenhall und Umgebung, der Tierschutzverein Freilassing, der Tierschutz-Ring Traunstein, die Bayerische Tierschutzjugend sowie die Vereine Tierisch Aktiv Chiemgau und Katzenhilfe Salzachtal an Infoständen in den Innenstädten von Bad Reichenhall, Freilassing, Traunstein und Laufen nähere Informationen zum Thema. − redEinen ausführlichen Bericht lesen Sie in der Dienstag-Ausgabe, 8. August 2017, von Trostberger Tagblatt, Traunreuter Anzeiger und Südostbayerischer Rundschau.