Chiemsee Summer: Ab heute gibt’s Verkehrseinschränkungen

Jugendschutz ist heuer – wie auch beim Chiemsee Summer 2016 – ein Thema. − Foto: Chiemsee Summer



Es gibt noch viel zu tun, bis das Chiemsee-Summer-Festival am 16. August wieder seine Tore öffnen kann. Das Festivalteam hat in Kooperation mit einigen weiteren Institutionen Verkehrs- und Jugendschutzkonzepte entwickelt. Wie in den vergangenen Jahren schon, wurde seitens des Veranstalters in enger Zusammenarbeit mit der Gemeindeverwaltung, dem Landratsamt und dem Polizeipräsidium Oberbayern Süd ein Verkehrskonzept erstellt, um den Aufbau zu ermöglichen und die Gefahren im Straßenverkehr zu minimieren.

Das Verkehrskonzept findet ab heute schon Anwendung. Zahlreiche Unternehmer beginnen mit ihren Aufbauarbeiten, so dass im Umfeld des Festivalgeländes bereits ab heute Halteverbotsschilder, Geschwindigkeitsbeschränkungen und Überholverbote aufgestellt und angeordnet sind.

Von der Geschwindigkeitsreduzierung ist vor allem die Staatsstraße zwischen Grabenstätt/Autobahn und Grassau betroffen, hier gilt für die Aufbauphase ein Tempolimit von 50 km/h. Die Polizei weist darauf hin, dass während dieser Zeit mit vermehrten Geschwindigkeitskontrollen gerechnet werden muss und bittet die Verkehrsteilnehmer um langsame und vorausschauende Fahrweise.

