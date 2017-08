69-jähriger Chieminger hortet Waffen und kiloweise Munition

Waffen und rund 70 Kilogramm Munition hortete der ehemalige Jäger in Chieming und Traunreut. −Foto: Polizei Traunstein Waffen und rund 70 Kilogramm Munition hortete der ehemalige Jäger in Chieming und Traunreut. −Foto: Polizei Traunstein



Nach einem anonymen Hinweis haben Polizisten am Dienstag früh Wohnungen in Chieming und Traunreut nach illegalen Waffen und Munition durchsucht - und wurden fündig. Der Zeuge hatte gemeldet, dass ein 69-jähriger ehemaliger Jäger aus Chieming Waffen und Munition unerlaubt besitze. Auch bei Verwandten in Traunreut solle sich ein Lager befinden. Das Amtsgericht Traunstein erließ daraufhin auf Antrag der Staatsanwaltschaft Traunstein Durchsuchungsbeschlüsse für drei Wohnungen.

Beamte der Polizeiinspektion Traunstein, unterstützt durch Kräfte der Polizei in Trostberg und Traunreut sowie einen Hundeführer, fanden in drei Wohnungen insgesamt rund 70 Kilogramm Munition unterschiedlicher Kaliber, zwei Schalldämpfer und zwei Wechselläufe und beschlagnahmten alles, teilte die Polizei am Nachmittag mit. Gegen den Chieminger wird nun wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt. − pnp