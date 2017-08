"Schöne Helene" kehrt zurück

Mehr Platz, ein sonniger Balkon an der Alzseite und der Bastelladen "Nahthahn" mit an Bord: Der Umzug ins Sport-Saxberger-Gebäude eröffnet den Betreiberinnen des Altstadtcafés "Schöne Helene" noch mehr Möglichkeiten. − Foto: Thomas Thois Mehr Platz, ein sonniger Balkon an der Alzseite und der Bastelladen "Nahthahn" mit an Bord: Der Umzug ins Sport-Saxberger-Gebäude eröffnet den Betreiberinnen des Altstadtcafés "Schöne Helene" noch mehr Möglichkeiten. − Foto: Thomas Thois



Als das Café "Schöne Helene" im alten Roderer-Haus an der Hauptstraße in Trostberg Mitte Dezember 2016 seine Pforten schloss, waren viele Trostberger enttäuscht. Das kleine Lokal in dem historischen Gemäuer mit dem besonderen Flair hatte eine große Anhängerschaft und galt als belebendes Schmuckstück in der Innenstadt.

Die Pächterin Eva Schwitteck und ihre Partnerin Claudia Gschwendtner hatten aber vage angekündigt, wieder ein Café eröffnen zu wollen. Jetzt sind die Pläne fix: Die "Schöne Helene" zieht ins ehemalige Sportgeschäft Saxberger an der Hauptstraße .

"Wenn alles glatt läuft, wollen wir in der ersten Oktoberwoche eröffnen", sagte Schwitteck im Gespräch mit der Heimatzeitung. Die Umbauarbeiten haben bereits begonnen.

Der Vorteil dieser Räumlichkeiten: "Wir haben mehr Platz – auch für größere Gruppen." In dem Café bietet sich sogar noch die Möglichkeit, eine kleine Werkstatt für den Bastelladen "Nahthahn" einzurichten.

Pächterin Claudia Gschwendtner und Eva Schwitteck freuen sich auch besonders über den sonnigen Balkon auf der Rückseite des Altstadthauses. Von dort eröffnet sich der Blick zur Alz und über den Rest der Stadt. Auch die kleine Terrasse unterhalb des Hauses wollen sie beleben. - luh