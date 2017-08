Arge-Mitglieder genießen Tag mit Kaffee, Bier und Ritterburg

Ein buntes Programm erlebten die Teilnehmer des ARGE-Sommerfestes. Viel Wissenswertes erfuhren sie in der Kaffeerösterei Baruli sowie in der Schlossbrauerei Stein. Eine Führung durch die Steiner Höhlenburg sowie die Sage vom Raubritter Heinz von Stein jagten so manchem einen Schauer über den Rücken. − F.: Siemers/ARGE

