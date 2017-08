Umleitungen und Stau beendet: Kantstraße wird geöffnet +++ Video

Letzte Arbeiten entlang der frisch asphaltierten Bereiche der Kantstraße wurden am Dienstag erledigt. − Foto: hr Letzte Arbeiten entlang der frisch asphaltierten Bereiche der Kantstraße wurden am Dienstag erledigt. − Foto: hr



Fast genau vor einem Jahr haben die Bauarbeiten an der Staatsstraße 2104 im Norden von Traunreut begonnen, heute soll mit der Öffnung der Kantstraße auch die letzte Umleitung im Zusammenhang mit dieser Baustelle beseitigt werden. Heute Morgen sollen laut Staatlichem Bauamt die letzten Absperrungen beseitigt werden und damit dürfte dann auch die Belastung der Werner-von-Siemens-Straße wieder auf ein Normalmaß zurückgehen.

So ganz abgeschlossen sind die Arbeiten an Kant- und Staatsstraße allerdings noch nicht: Die neuen Ampeln an der Einfahrt sind noch nicht installiert, die Beschilderung ist nur ein Provisorium und auch die Markierungsarbeiten an der Kantstraße stehen noch aus. "Zug um Zug und ohne eine weitere Sperrung", so ein Mitarbeiter des Staatlichen Bauamtes, sollen die Restarbeiten in den kommenden Wochen erledigt werden.

"Ich bin froh, dass die Straße jetzt komplett fertig, zumindest der Großteil abgeschlossen ist", erklärte Bürgermeister Klaus Ritter am Dienstagnachmittag. Profitieren sollen von der Straße nicht nur die Benutzer der Staatsstraße: Die Ampelanlage soll auch die Zufahrten vom Gewerbegebiet Hochreit und von der Kantstraße erleichtern und sicherer machen. Die Kantstraße wurde erweitert, sodass es nun eigene Spuren für Rechts- und Linksabbieger gibt. Fußgänger und Radfahrer können sich zudem über eine fertige Anbindung entlang der ausgebauten Staatsstraße freuen.

VIDEO: So sieht die Baustelle kurz vor Abschluss aus

(Kamera: Reichgruber)



Mehr darüber lesen Sie am Mittwoch, 9. August, im Traunreuter Anzeiger und Trostberger Tagblatt.