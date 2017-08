Die Pegel steigen wieder

Dem Griessee geht es etwas besser als 2015. Der Pegel ist hier aber noch immer nicht auf Normalstand. − Foto: Pfingstl Dem Griessee geht es etwas besser als 2015. Der Pegel ist hier aber noch immer nicht auf Normalstand. − Foto: Pfingstl



"Vor einiger Zeit hat es ziemlich schlecht ausgeschaut", sagt Helmut Gattinger, Forstrevierleiter des nördlichen Landkreises. Aber in den letzten 14 Tagen habe sich die Situation verbessert. Die Seen in der Region haben endlich wieder mehr Wasser – mehr, aber nicht genug.

Seit der Trockenperiode in 2015 ist der Wasserpegel in vielen Seen niedriger geworden. Von 2015 auf 2016 ist der Pegel im Schnitt um gut 20 Zentimeter gesunken. Das zeichnet sich deutlich in den Zahlen von Walter Raith, dem Leiter des Wasserwirtschaftsamts Traunstein, ab. Er hat die Messstände der größeren Seen im Auge. "Wir liegen etwas unterhalb vom Mittelwert", erklärt er.

Vor allem den Seen, die Zu- und Abflüsse haben, geht es – dank der Regenfälle in den vergangenen Wochen – besser. Ein paar Regenfälle reichen allerdings den grundwassergespeisten Seen nicht. Sie können von keinen Zuflüssen profitieren. Ludwig Mörner schätzt, dass der Griessee im Vergleich zu 2015 etwa einen halben Meter weniger Wasser führt. Ähnlich sieht es beim Brunnsee aus.

