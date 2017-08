Explosiver Fund: Kinder entdecken Handgranate in der Traun

Diese Handgranate haben Kinder am Dienstagabend in der Traun entdeckt. − Foto: Polizei Traunreut Diese Handgranate haben Kinder am Dienstagabend in der Traun entdeckt. − Foto: Polizei Traunreut



Eine Handgranate haben Kinder am Dienstagabend in Traunwalchen im Bereich eines Wehres gegenüber vom Schloss Pertenstein in der Traun gefunden. Die alarmierte Polizei sperrte den Gefahrenbereich großräumig ab. Spezialisten sprengten die Granate. Schaden entstand dabei keiner. Nach Auskunft des Spezialisten war der Blindgänger nicht transportfähig. Die Polizei warnt davor, verdächtige Gegenstände selbständig mitzunehmen. − red