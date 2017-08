Geburt mitten auf der Weide: Zeitungsträgerin verständigt Bauern

Die Mutter-Kuh und das Kälbchen, das das Licht der Welt auf der Weide beim Bachmann-Hof erblickte. Die Mutter-Kuh und das Kälbchen, das das Licht der Welt auf der Weide beim Bachmann-Hof erblickte.



Wie schön ist es doch, dass es Menschen gibt, denen es nicht gleichgültig ist, was in ihrer Umgebung geschieht: Heimatzeitungs-Botin Heidi Streitberger ist immer mit offenen Augen durch den Außenbereich der Gemeinde Engelsberg unterwegs und hat den Bauersleuten des "Bachmannhofs" an der Gemeindegrenze zu Taufkirchen eine Menge Ärger erspart. Streitberger beobachtete in aller Herrgottsfrühe die Geburt eines Kälbchens mitten auf der Weide und informierte umgehend die Paulmaier-Eheleute, die dann auch gleich zur Stelle waren.

Gott sei Dank war die Geburt ohne Komplikationen verlaufen, und Hilfe war nicht mehr nötig – das Kälbchen war schon da. Mutter und das Stierkälbchen, das noch keinen Namen hat, sind gesund und wohlauf. Sofie und Andreas Paulmaier freuen sich sehr, "dass es noch so aufmerksame Leute wie Heidi Streitberger gibt", die stets die Augen offen halten. Bei ungünstigem Geburtsverlauf hätten Kälbchen und sogar die Mutter sterben können. − gg/rseEinen ausführlichen Bericht lesen Sie in der Mittwoch-Ausgabe, 9. August 2017, von Trostberger Tagblatt, Traunreuter Anzeiger und Südostbayerischer Rundschau.