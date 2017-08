Dorfwirtschaft Asten ist ab Oktober wieder verpachtet

Ab Oktober öffnet die Dorfwirtschaft Asten mit ihrem Biergarten wieder regulär. − Foto: Schauer Ab Oktober öffnet die Dorfwirtschaft Asten mit ihrem Biergarten wieder regulär. − Foto: Schauer



Es ist soweit: Die Dorfwirtschaft in Asten wird wieder vollständig den Betrieb aufnehmen. Seit vergangener Woche steht fest, dass Julia Andronic das Gasthaus in der Dorfmitte übernehmen wird. "Vor drei Monaten schon hatten wir erste Kontakte", erklärt Albert Schauer, der für den Genossenschafts-Vorstand die Pächtersuche koordiniert hat. "Sie hat vom ersten Termin an überzeugt, sie hat viel Erfahrung und machte einen professionellen Eindruck." Auch die übrigen Mitglieder von Vorstand und Aufsichtsrat hätten ein gutes Bauchgefühl gehabt. Ab dem 1. Oktober läuft Andronics Pachtvertrag und die Gaststätte soll eröffnen, für ein kleines Fest aus diesem Anlass laufen die Planungen.

Seit zehn Jahren betreibt die 37-jährige gelernte Bürokauffrau einen Biergarten in Landshut. "Die Saison endet Ende September, das passt ganz gut." Im Oktober könne sie sich auf Asten konzentrieren. Auf den Ortswechsel freut sich Andronic: "Es ist einfach schön, die ganze Gegend hat es mir angetan."

Sie ist nun dabei, sich ein Team zusammenzustellen, und suche noch einen Koch, erklärt Schauer. Zusammen erarbeite man gerade Konzepte für die Speisenkarte und die Öffnungszeiten. "Es soll ein Wirtshaus sein, dass den größten Teil der Woche geöffnet hat." Man müsse sehen, wie es angenommen werde und sich entwickle. − smbMehr dazu lesen Sie am Donnerstag, 10. August, in Ihrer Südostbayerischen Rundschau.