Stabwechsel bei den Traunsteiner Kreisaltenheimen

Der neue Geschäftsführer der Kreisaltenheime, Markus Mayr (Mitte), mit seiner Vorgängerin Monika Sandbichler und Landrat Siegfried Walch. Der neue Geschäftsführer der Kreisaltenheime, Markus Mayr (Mitte), mit seiner Vorgängerin Monika Sandbichler und Landrat Siegfried Walch.



Monika Sandbichler, Geschäftsführerin der Kreisaltenheime Traunstein GmbH & Co. KG, verlässt auf eigenen Wunsch zum 1. Oktober die Gesellschaft und übernimmt die Geschäftsführung des Alten- und Pflegeheims Kardinal von Faulhaber in Siegsdorf. Ihr folgt Markus Mayr, derzeit noch Verwaltungsleiter und Mitglied der Klinikleitung der Psychosomatischen Klinik Buching bei Füssen. Landrat Siegfried Walch begrüßte ihn jetzt zu einem ersten Arbeitsgespräch im Traunsteiner Landratsamt.

Zehn Jahre lang stand Sandbichler an der Spitze der Kreisaltenheime mit ihren Häusern in Grabenstätt, Palling und Trostberg. In diese Zeit fielen unter anderem die Umwandlung des früheren Regiebetriebs in eine neue GmbH & Co. KG, umfangreiche organisatorische Neustrukturierungen sowie die Sanierung und Erweiterung des Heims in Trostberg. Die einstmals schwierige wirtschaftliche Situation der Kreisaltenheime ist längst überwunden. 2016 konnte ein Überschuss von 333000 Euro erwirtschaftet werden. − red/Foto: Schneider

Einen ausführlichen Bericht lesen Sie in der Donnerstag-Ausgabe, 10. August 2017, von Trostberger Tagblatt, Traunreuter Anzeiger und Südostbayerischer Rundschau.