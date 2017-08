Am neuen Heizwerk in Tettenhausen wird schon kräftig gebaut

Die Betonarbeiten für das Gebäude des neuen Heizwerks in Tettenhausen sind in vollem Gange. −Foto: Eder Die Betonarbeiten für das Gebäude des neuen Heizwerks in Tettenhausen sind in vollem Gange. −Foto: Eder



Lange hat’s gedauert, aber jetzt laufen die Bauarbeiten schon seit ein paar Wochen auf Hochtouren: Das neue Hackschnitzel-Heizkraftwerk in Tettenhausen nimmt Gestalt an. In dieser Woche stehen die Betonlaster beinahe Schlange, damit die Betonschale des Kraftwerksgebäudes errichtet werden kann. Ab jetzt geht’s Schlag auf Schlag, spätestens Ende Dezember soll das Heizwerk in Betrieb gehen können, hofft Heinrich Thaler, der Leiter der Gemeindewerke. Allerdings gibt es nach wie vor ein Fragezeichen: Anlieger Michael Schittenhelm kündigt weiterhin, auch wenn der Bau allmählich in die Höhe wächst, rechtliche Schritte dagegen an.

In einem Schreiben an die Gemeindewerke hatte er Ende Juni noch einmal bekräftigt, dass er sich auch weiterhin eine Normenkontrollklage offen hält. Dies habe er bisher nur deshalb noch nicht getan, weil weder Flächennutzungs- noch Bebauungsplan endgültig abgeschlossen und formal veröffentlicht sind. Lediglich die Baugenehmigung ist vom Landratsamt vorab erteilt worden.

Diesen Sachverhalt bestätigt die Waginger Bauamtsleiterin Sabine Kraller. Ihren Angaben zufolge sind sowohl der Flächennutzungs- wie auch der Bebauungsplan vom Gemeinderat endgültig durchdiskutiert. Allerdings habe die Bauverwaltung wegen Arbeitsüberlastung die notwendigen schriftlichen Unterlagen für den Flächennutzungsplan noch nicht beim Landratsamt einreichen können, und solange dieser vom Amt nicht genehmigt ist, könne auch der Satzungsbeschluss für den Bebauungsplan nicht gefasst werden. − heMehr dazu lesen Sie am Donnerstag, 10. August, in Ihrer Südostbayerischen Rundschau.