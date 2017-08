Viele Pittenharter Bauvorhaben in Gefahr

Einmal quer durch Pittenhart würden die Wassermassen im Falle eines hundertjährlichen Hochwassers fließen. −Plan: Aquasoli/Gemeinde Einmal quer durch Pittenhart würden die Wassermassen im Falle eines hundertjährlichen Hochwassers fließen. −Plan: Aquasoli/Gemeinde



Die Gemeinde Pittenhart wird immer wieder von Überschwemmungen heimgesucht. Darum hat sie nach dem großen Hochwasser 2013 eine Studie zum Hochwasserschutz in Auftrag gegeben. Sie sollte ermitteln: Welche Gebiete wären in der Gemeinde bei einem hundertjährlichen Hochwasser betroffen? Dafür hat das Ingenieurbüro "Aquasoli" Werte wie Geländemodelle und Niederschlagszahlen zusammengerechnet. Das Ergebnis: An einigen Stellen könnte es Probleme geben.

Weil nun die Raiffeisenbank Chiemgau-Nord-Obing eG in der Bahnhofstraße ein größeres Gebäude bauen möchte, wollte sie es genauer wissen. Eine Detailstudie, in Zusammenarbeit mit den Ämtern, sollte untersuchen, was bei einem Hochwasser konkret passiert. Gleiches beantragte die Gemeinde in diesem Zug für das Gewerbegebiet Pittenhart.

In der jüngsten Gemeinderatssitzung wurden nun die Ergebnisse präsentiert. Im Falle eines hundertjährlichen Hochwassers würde das Wasser über Aindorf und das neue Gewerbegebiet "Am Bahnhof" bis nach Oberbrunn laufen, erklärte Ludwig Mörner, Geschäftsleiter der Verwaltungsgemeinschaft Obing, der Heimatzeitung. Damit seien nun zahlreiche Bauvorhaben gefährdet. − ig/pfjMehr lesen Sie am Donnerstag, 10. August, im Trostberger Tagblatt/Traunreuter Anzeiger.