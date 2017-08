Ärger um das TSV-Kleinfeld in Tittmoning

Auf dem "Abtrag Ost", einem Rückhalteraum für Hochwasser auf dem Gelände des Sportparks in der Salzachau, soll ein Fußball-Kleinspielfeld entstehen. Gedacht ist es vor allem für die Jugend und AH. −Fotos: TSV Auf dem "Abtrag Ost", einem Rückhalteraum für Hochwasser auf dem Gelände des Sportparks in der Salzachau, soll ein Fußball-Kleinspielfeld entstehen. Gedacht ist es vor allem für die Jugend und AH. −Fotos: TSV



Deutliche Worte fielen am Dienstag, 8. August, in der Sitzung des Tittmoninger Stadtrats. Auf der Tagesordnung stand das neue Kleinfeld, das der TSV Tittmoning anlegen möchte und für das er bei der Stadt um einen Zuschuss von rund 36.000 Euro angefragt hatte. Der Haupt- und Finanzausschuss hatte das Anliegen vor zwei Wochen bereits einstimmig weitergeleitet (wir berichteten) – und weder gegen das Feld an sich noch gegen die Kosten gibt es Einwände. "Mein Problem ist die Vorgehensweise", sagte Hans Glück (Ökoliste). Und auch der Bund Naturschutz hatte in einem Schreiben an Bürgermeister Konrad Schupfner und TSV-Vorsitzenden Andreas Bratzdrum (CSU) Vorwürfe gegen das Verfahren erhoben. Diese wiesen beide vehement zurück.

Anfang März hatte der TSV auf dem sogenannten "Abtrag Ost" Retentionsraum für Hochwasser geschaffen und dabei auch gleich eine Fläche für ein Spielfeld anlegen lassen. Glück kritisierte dieses Vorgehen. Das vermittle nach außen, dass jeder Bauherr kurzentschlossen noch etwas anderes mitmachen könnte. "Gerade, wenn man mit öffentlichen Geldern arbeitet, muss das Vorgehen stimmen." Außerdem fragte er, ob alle Genehmigungen vorlägen. "Im Grunde ist das ein Schwarzbau mit unbeschlossenen öffentlichen Geldern."

Dagegen verwahrte sich Schupfner: "Das ist unangebracht. Im Bebauungsplan ist es als Spiel- und Sportfläche ausgewiesen." Wasserrechtlich sei das Vorgehen abgestimmt gewesen, ob Zauneidechsen auf der Fläche lebten, sei geprüft worden. "Vom Maschineneinsatz waren Synergien da." Die Bauherrengemeinschaft sei eben ein gewisses Risiko eingegangen, was die Finanzierung betreffe. − smbMehr dazu lesen Sie am Donnerstag, 10. August, in Ihrer Südostbayerischen Rundschau.