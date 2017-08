Vom einfachen Funktionär zum Vereinsmanager

Vom einfachen Funktionär zum ehrenamtlichen Allrounder: Hans Schönreiter in der Geschäftsstelle des TSV 1863 Trostberg. − Fotos: Thomas Thois Vom einfachen Funktionär zum ehrenamtlichen Allrounder: Hans Schönreiter in der Geschäftsstelle des TSV 1863 Trostberg. − Fotos: Thomas Thois



Der Platzwart braucht einen besseren Rasenmäher, der Jugendtrainer fragt nach Zuschüssen für neue Dressen, bei den Eishacklern hat ein verirrter Puck einen Blechschaden an einem parkenden Auto verursacht, und der Kassier hat alle Mühe , die knappen Finanzen zusammenzuhalten. Als ehrenamtlicher Vorsitzender eines Sportvereins hat man viel um die Ohren und muss es vielen recht machen. Weil die Vorstandsämter immer komplexer werden, führt der Bayerische Landessportverband (BLSV) Fortbildungen zum Vereinsmanager durch. Dieses neue Angebot haben in Bayern bislang gut 600 Funktionäre genutzt. Eine noch relativ geringe Zahl – nur jeder 20. Sportverein hat einen solchen Allrounder in punkto Vereins- und Steuerrecht, Buchhaltung, Versicherung, Verwaltung und Öffentlichkeitsarbeit in seinen Reihen. Umso erfreulicher, dass Trostberg nun gleich zwei Vereinsmanager aufbieten kann.

Sowohl Hans Schönreiter, der Vorsitzende des TSV 1863 Trostberg, als auch Barbara Panitz von der Chiemgauer Pferdewelt in Wäschhausen haben nach wochenlanger Vorbereitung und zwei zweitägigen Lehrgängen in Bernried am Starnberger See die Prüfung zum Vereinsmanager mit C-Lizenz bestanden.

"Der semi-virtuelle Kurs deckt wirklich alles ab und vermittelt ein Universalwissen, das man im Vereinsalltag sehr gut und oft anwenden kann", zeigt sich Hans Schönreiter begeistert von den Fachvorträgen. Mit diesem Wissen will das 53-jährige TSV-Urgestein, das nach 25 Jahren als Sportwart nun seit 2016 Vereinschef ist, seinen Vorstandskollegen, Abteilungs- und Übungsleitern zur Seite stehen.



Auch Barbara Panitz hier mit Hengst "Maurice" in der Chiemgauer Pferdewelt, ist nun eine vom BLSV lizensierte Vereinsmanagerin. Auch Barbara Panitz hier mit Hengst "Maurice" in der Chiemgauer Pferdewelt, ist nun eine vom BLSV lizensierte Vereinsmanagerin.



Unter den 18 Kursteilnehmern aus ganz Bayern waren hauptsächlich Vorsitzende von Sportvereinen, manche nur 100, manche über 4000 Mitglieder stark, berichtet Hans Schönreiter, der beim TSV für 2300 Sporttreibende verantwortlich ist. "So gesehen war ich da mit meinem Pferdehof eher eine Exotin", findet Barbara Panitz. Doch auch als Pächterin des Reiterhofs Blüml in Wäschhausen profitiert die 43-jährige Ostermiethingerin enorm von der Weiterbildung. Immerhin ist ihr Verein, die Chiemgauer Pferdewelt, in dem sie Kassierin ist, mittlerweile auf gut 90 Mitglieder angewachsen. "Das ist vom Arbeitsaufwand her manchmal so, als ob man eine kleine Firma führt", sagt Barbara Panitz.

"Auch wenn es eine Heidenarbeit war: Wir wollen auf jeden Fall den Fortsetzungskurs für die B-Lizenz machen", sind sich Schönreiter und Panitz einig. Schließlich sind sie ein eingespieltes Team. "Wir haben regelmäßig zusammen auf die Prüfung gelernt, die nicht ohne war. 27 Seiten handschriftlich. Dazu eine Hausarbeit, in der wir die Organisationsstruktur unseres Vereins beschreiben mussten", berichtet Babsy Panitz. "Aber gemeinsam hat es super geklappt. "

Einen ausführlichen Bericht lesen Sie am 10. August im Trostberger Tagblatt und Traunreuter Anzeiger.