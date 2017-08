Autofahrer (75) stirbt nach Frontalkollision mit Lastwagen

Ein tödlicher Unfall hat sich am Mittwochnachmittag auf der B 304 bei Altenmarkt ereignet. −Foto: FDL/BeMi Ein tödlicher Unfall hat sich am Mittwochnachmittag auf der B 304 bei Altenmarkt ereignet. −Foto: FDL/BeMi



Ein tödlicher Unfall hat sich am Mittwochnachmittag auf der B 304 bei Altenmarkt (Landkreis Traunstein) ereignet. Nach Angaben eines Reporters vor Ort kollidierte ein Auto frontal mit einem Lastwagen. Der 75-jährige Autofahrer kam dabei ums Leben.

Der Unfall ereignete sich wohl gegen 14.45 Uhr auf der B 304 am Ortsausgang von Altenmarkt in Richtung Wasserburg. Der Autofahrer aus dem Raum Traunstein war ersten Erkenntnissen zufolge mit seinem Mercedes aus Richtung Wasserburg kommend in Richtung Altenmarkt unterwegs. Kurz vor dem Ortseingang Altenmarkt kam er nach links auf die Gegenfahrbahn und prallte gegen einen Holztransporter aus dem Landkreis Rosenheim. Der Lastwagen-Fahrer blieb unverletzt. Mehrere Personen, die hinter dem Auto fuhren, versuchten noch, den Fahrer wiederzubeleben - jedoch ohne Erfolg. Der Mann erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen, bestätigte die Polizei auf Nachfrage der PNP.

Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Altenmarkt, Trostberg und Rabenden sowie die Werksfeuerwehr der Alzmetall. Sie sperrten die B 304, säuberten die Unfallstelle und regelten den Verkehr.