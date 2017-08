Maroder Erker fällt aus zweitem Stock auf Straße in Trostberg + Video

Der Moment, in dem die Mauerteile des Erkers auf den Gehsteig krachen: Das Standbild aus dem kurzen Video, das ein Passant aufgenommen hat, zeigt, dass das Malheur beim Ausbau der Fenster auch schlimmer hätte ausgehen können. Im Vordergrund sind gerade eine Rentnerin mit ihrem Rollator und ein ausparkendes Auto in der Hauptstraße unterwegs. −Screenshot: tt Der Moment, in dem die Mauerteile des Erkers auf den Gehsteig krachen: Das Standbild aus dem kurzen Video, das ein Passant aufgenommen hat, zeigt, dass das Malheur beim Ausbau der Fenster auch schlimmer hätte ausgehen können. Im Vordergrund sind gerade eine Rentnerin mit ihrem Rollator und ein ausparkendes Auto in der Hauptstraße unterwegs. −Screenshot: tt



Oft wird beklagt, dass in der Trostberger Altstadt wenig Laufkundschaft unterwegs ist, jetzt aber war der spärliche Publikumsverkehr ein Glücksfall: Bei Sanierungsarbeiten in der Hauptstraße stürzten Teile eines Fassadenerkers vom zweiten Stock auf den Gehsteig. Zu Schaden kam aber niemand, weil zum Unglückszeitpunkt – Donnerstag, 27. Juli, gegen 9.30 Uhr – nur eine Passantin in sicherem Abstand auf dem Gehsteig unterwegs war.

"Hätten die Mauerteile Personen erfasst, hätte es schlimm ausgehen können", sagt Trostbergs Bauamtsleiter Bernhard Unterauer auf Nachfrage der Heimatzeitung. Vorwürfe macht er aber niemandem, weder dem privaten Bauherren, noch der Firma, die mit dem Austausch der Fenster in der Hauptstraße 22 direkt neben dem Rathaus beschäftigt war. "Bei der doch recht alten Bausubstanz konnte man so etwas nicht vorhersehen."

Üblicherweise sorge ein Fenstersturz für genug Stabilität, erklärt Unterauer. Doch im zweiten Stock kam es zu Komplikationen. Beim Ausbau der alten Fensterstöcke senkte sich der Unterbau des Erker-Blechdachs nach unten. Die beiden Handwerker erkannten – in dem Vorbau stehend – den Ernst der Lage. Sie versuchten noch, das sich lösende Mauerwerk mit den Händen abzustützen, und riefen "Vorsicht", um Passanten zu warnen. Dann stürzten die Mauerteile krachend in die Tiefe und schlugen in einer Wolke aus Staub auf dem Gehsteig und der Hauptstraße auf.



Eine Absperrung und ein Baugerüst befinden sich seit dem Vorfall am 27. Juli am Altstadthaus in der Hauptstraße 22. Mit Holz ist das Loch in der Fassade provisorisch abgedeckt worden. − Foto: tt Eine Absperrung und ein Baugerüst befinden sich seit dem Vorfall am 27. Juli am Altstadthaus in der Hauptstraße 22. Mit Holz ist das Loch in der Fassade provisorisch abgedeckt worden. − Foto: tt



VIDEO: Hier stürzt der Erker auf die Straße



Mehr dazu lesen Sie am 11. August im Trostberger Tagblatt und Traunreuter Anzeiger.