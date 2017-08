Wettbewerb für altes Brückner-Areal – Bürgerbeteiligung

Noch stehen Fabrikhallen zwischen der B20, die aus dem Stadtplatz (links oben) herauskommt, dem Friedhof und dem L-förmigen Bauhof-Komplex, dem Zwieselweg links vorne im Bild und dem Staufenweg am rechten Bildrand. − Foto: www.luftbild-traunstein.de Noch stehen Fabrikhallen zwischen der B20, die aus dem Stadtplatz (links oben) herauskommt, dem Friedhof und dem L-förmigen Bauhof-Komplex, dem Zwieselweg links vorne im Bild und dem Staufenweg am rechten Bildrand. − Foto: www.luftbild-traunstein.de



Skepsis hatte sich durch die Gespräche gezogen, wann immer der Tittmoninger Stadtrat sich im letzten halben Jahr mit dem Thema altes Brückner-Gelände/Am Bahnhof beschäftigt hat. Vor allem der Zeitplan und die Einbeziehung der Bürger wurden immer wieder angesprochen, und mit einem städtebaulichen Wettbewerb konnten sich manche der Kommunalvertreter nicht anfreunden. Nach einer nichtöffentlichen Sitzung in der vergangenen Woche beschlossen sie am Dienstag aber schließlich eine solche Ausschreibung.

Zur Vorbereitung eines Bebauungsplans soll es einen Wettbewerb mit etwa 20 Teilnehmern geben. Zunächst gehe es um die Dichte und Höhe der Bebauung, Lärm- und Denkmalschutz, sagte Schupfner – das ist im Bereich des Friedhofs ein Thema. Die Kosten von rund 100000 Euro würden von der Städtebauförderung unterstützt, möglicherweise mit etwa 60 Prozent der Summe. Teurer würde es nur, falls die Honorare für die externen Preisrichter höher ausfallen als gedacht.

Wiederum wurde auf ausreichende Bürgerbeteiligung verwiesen: Es sollte eine wirkliche Chance da sein, Ideen einzubringen, Interessierte sollten ernsthaft eingebunden werden, war unter anderem zu hören. Diese Möglichkeit soll es nun am Freitag, 22. September, geben. "Außerhalb der Urlaubszeit", erklärte Schupfner.

Er hat sich gegen eine Bürgerversammlung entschieden – Pläne werden zu diesem Zeitpunkt noch nicht vorliegen – und für einen Informations-Nachmittag. "Bis in den frühen Abend wird es Gesprächsgelegenheiten geben." Die Anlieger des Gebiets würden persönlich eingeladen. − smb