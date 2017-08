Unterführung unter der B20 – Sinnvoll oder zu teuer?

Unter diesem Abschnitt der Burghauser Straße würde eine mögliche Unterführung verlaufen: vom Grundstück Lindenstraße 3 (das hinterste von der Straße zurückgesetzte Haus) in Richtung der Bürgermeister-Poschacher-Straße, die am rechten Bildrand abzweigt. − Foto: Bernard Unter diesem Abschnitt der Burghauser Straße würde eine mögliche Unterführung verlaufen: vom Grundstück Lindenstraße 3 (das hinterste von der Straße zurückgesetzte Haus) in Richtung der Bürgermeister-Poschacher-Straße, die am rechten Bildrand abzweigt. − Foto: Bernard



Ein Stimmungsbild holte sich Bürgermeister Konrad Schupfner vom Stadtrat in dessen jüngster Sitzung – und zwar zu einer Unterführung unter der B20/Burghauser Straße. Sie soll auf dem Grundstück am Lindenweg 3 beginnen und an einem an der Röstelstraße enden. Mit einer Gegenstimme beschloss das Gremium, dass die Verwaltung dies weiter verfolgen soll. Ob tatsächlich gegraben wird, steht damit jedoch noch nicht fest. Der Fußgängertunnel würde mit geschätzt 353000 Euro zu Buche schlagen. Umbauten und Grunderwerb sind nicht enthalten.

"Die Kosten sind – ganz ordentlich", sagte Maria Kellner (FW), und fragte nach Förderung. Abgesehen davon findet sie den Vorschlag gut: "Es ist auf alle Falle eine gute Entlastung, wenn Fußgänger nicht mehr über die B20 gehen müssen." In der Regel würden solche Vorhaben über die FAG-Förderung unterstützt, antwortete Schupfner, "vielleicht in der Größenordnung von 60 Prozent".

Entschieden gegen das Projekt stellte sich Josef Wittmann (SPD), er stimmte auch dagegen: "Der Aufwand ist unverhältnismäßig." Erwachsene könnten in dem Gebiet ohne Gefahr die Straße überqueren, auch für Kinder sei das möglich. − smbMehr dazu lesen Sie am Freitag, 11. August, in Ihrer Südostbayerischen Rundschau.