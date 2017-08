Motorradgruppe verunglückt - 13-jähriges Mädchen schwer verletzt

Ein 13-jähriges Mädchen wurde bei dem Auffahrunfall schwer verletzt. −Symbolbild: dpa Ein 13-jähriges Mädchen wurde bei dem Auffahrunfall schwer verletzt. −Symbolbild: dpa



Am Donnerstag gegen 10.25 Uhr befand sich eine französische, befreundete Motorradgruppe, bestehend aus sechs Krafträdern, darunter ein Kradfahrer mit Sozia, auf dem Weg vom Zillertal nach Spielberg, um am Wochenende das Moto-GP-Rennen dort anzusehen.

Im Bereich der Brücke Hütt fanden zu diesem Zeitpunkt Abstandsmessungen in Fahrtrichtung Salzburg statt. Aufgrund des relativ starken Verkehrsaufkommens kam es durch einige Verkehrsteilnehmer zu stärkeren Abbremsmanövern.

Die ersten zwei Kradfahrer erkannten die Bremsmanöver der Pkw auf dem linken Fahrstreifen und bremsten ihre Motorräder ebenfalls stark ab. Die vier folgenden Kradfahrer bremsten ebenfalls, stießen aber aufgrund zu geringen Abstandes innerhalb der Gruppe miteinander zusammen. Zwei Kradfahrer konnten nach dem Zusammenstoß unverletzt stehen bleiben. Der letzte Kradfahrer mit seiner 13-jährigen Tochter als Sozia stieß jedoch so stark gegen das linksversetzt vorausfahrende Motorrad einer Bekannten, dass beide zu Sturz kamen. Der Vater erlitt eine minimale Hautabschürfung am linken Handgelenk. Die Tochter jedoch erlitt eine Sprunggelenksfraktur und wurde mit dem BRK zur stationären Behandlung ins Klinikum nach Traunstein verbracht.

Die vorausfahrende Bekannte blieb trotz Sturz glücklicherweise ebenfalls unverletzt. Aufgrund der unklaren Ausgangslage wurden neben einem Notarzt auch mehrere Rettungswägen und die Feuerwehren aus Grabenstätt und Übersee an die Unfallstelle beordert. An allen verunfallten Motorrädern entstand Sachschaden von ca. 5000,- Euro. Alle Fahrzeuge waren noch fahrbereit.

Zur Unfallaufnahme und Fahrbahnreinigung durch die Autobahnmeisterei Siegsdorf war die rechte Fahrspur für ca. eine halbe Stunde gesperrt. Aufgrund des starken Reiseverkehrs kam es zu erheblichen Rückstauungen bis zur AS Felden.

Der Unfall wäre aus Sicht der Polizei vermeidbar gewesen, hätten die Motorradfahrer innerhalb der Gruppe den entsprechenden Abstand zum Vordermann, als auch eine konsequent versetzte Fahrweise beachtet.

Die Unfallaufnahme erfolgte durch Beamte der Autobahnpolizeistation Siegsdorf. − red