Auf der "Waagschale" zur neuen Grundschule

Die Zufahrtsstraße zur neuen, derzeit in Bau befindlichen Grundschule (rechts), wurde dem alten Flurnamen entsprechend mit "Waagschale" benannt. Es ist eine Sackgasse, die bis zum Ende der Wohnbebauung verläuft, die nördlich der Straße (links) entstehen wird. − Foto: vol



Die Zufahrtsstraße zur neuen Nußdorfer Grundschule heißt "Waagschale". Das hat der Gemeinderat in seiner aktuellen Sitzung beschlossen. Der Straßenzug beginnt auf Höhe des DJK-Sportheims, führt rund 80 Meter nach Norden, zweigt dann in einem 90-Grad-Winkel nach Osten ab und führt bis zum Ende der künftigen Bebauung. Südlich der Waagschale – benannt nach einem alten Flurnamen – wird zurzeit die neue Grundschule gebaut, nördlich davon wird eine einreihige Wohnbebauung entstehen.

Der Gemeinderat beabsichtigt ferner, die Straße "Am Martlberg" in Nußdorf zu sanieren. Ein Fachmann soll nun zunächst den Unterbau und die Oberflächenentwässerung beurteilen und dem Gemeinderat eine Handlungsempfehlung geben, ob ein kompletter Ausbau notwendigist oder eine Sanierung und Instandhaltung ausreicht und machbar ist. Der Gemeinderat will die Baumaßnahme im Haushaltsplan 2018 berücksichtigen. Gebaut werden soll im ersten Halbjahr des nächsten Jahres.