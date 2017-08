Umfrage nach Skandal um Gift-Eier: Eier aus der Region gefragt wie nie

In den Niederlanden mussten rund eine Million Eier zerstört werden, weil sie mit dem Insektizid Fipronil verseucht sind. Das kommt den regionalen Bauern zugute. − Fotos: dpa In den Niederlanden mussten rund eine Million Eier zerstört werden, weil sie mit dem Insektizid Fipronil verseucht sind. Das kommt den regionalen Bauern zugute. − Fotos: dpa



Beim jüngsten Eierskandal sind Millionen Eier in den Niederlanden mit dem Pflanzenschutzmittel Fipronil verseucht worden. Einige dieser Eier sind auch nach Deutschland gelangt, weshalb die Verbraucher nun ganz genau hinschauen, welche Eier sie kaufen.

Das hat auch seine guten Seiten, wie eine Umfrage der Heimatzeitung unter den Eierproduzenten in der Region zeigt: Die Eier von regionalen Erzeugern sind gefragt wie nie. "Wir kommen mit dem Ausliefern gar nicht mehr nach", sagt Bernhard Hennes, der mit seinem Hof in Langenspach bei Erlstätt (Gemeinde Grabenstätt) der größte Eierproduzent im Chiemgau ist. "Plötzlich wollen alle unsere Eier haben." Bevor bekannt geworden war, dass belastete Eier aus den Niederlanden auch in bayerischen Supermärkten angeboten wurden, ging das Geschäft bei der Familie Hennes seinen gewohnten Gang: Zwei Mal die Woche füllten Mitarbeiter die Regale in zahlreichen Lebensmittelmärkten mit den Langenspacher-Hof-Eiern auf. "Jetzt kommen täglich mehrere Anrufe, dass das Regal schon wieder leer ist", berichtet Bernhard Hennes. − ko/pfjMehr lesen Sie am Freitag, 11. August, im Trostberger Tagblatt/Traunreuter Anzeiger.