Für eine bessere Welt: "Talk im Grünen" in Kirchanschöring

Fünf Grüne in guter Stimmung: Von links: Moderator Dr. Michael Hüller, MdEP Barbara Lochbihler, Dr. Astrid Rössler, Andreas Herden und MdL Gisela Sengl. −Foto: Höfer Fünf Grüne in guter Stimmung: Von links: Moderator Dr. Michael Hüller, MdEP Barbara Lochbihler, Dr. Astrid Rössler, Andreas Herden und MdL Gisela Sengl. −Foto: Höfer



"Wofür’s grüne Politik braucht" lautete der Untertitel . Antworten darauf versprach der Grünen-Ortsverband Salzachtal. Der hatte drei Politikerinnen und einen Kandidaten in den Kirchanschöringer Achenpark eingeladen. Gekommen war eine beachtliche Schar Interessierter. "Talk im Grünen" hatte der Ortsverband den warmen Sommerabend betitelt. Vor dem "Talk" an den Stehtischen aber präsentierten drei grüne Mandatsträgerinnen und einer, der Abgeordneter werden will, ihre Sicht. Ihr Fazit: Es braucht die Grünen für eine andere Politik in der Landwirtschaft, bei Verkehr und Energie – ja: für eine bessere Welt.

Dr. Astrid Rössler war mit ihrem inzwischen berühmt gewordenen grünen Fahrrad gekommen. Sie ist seit 2013 Landeshauptmann-Stellvertreterin in einer Schwarz-Grünen Salzburger Landesregierung. "Sie hat wahnsinnig viel erreicht", würdigte Moderator Dr. Michael Hüller den Gast aus dem Nachbarland, "sie hat ein tiefes Verständnis von Politik, ja sie lebt grüne Politik."

Wenngleich Rössler diese Lorbeeren für "weit übertrieben" erachtet, attestiert sie ihrer Regierungskoalition eine Zusammenarbeit "auf Augenhöhe", die gezeigt habe, dass "Politik anders sein kann." Sie ist überzeugt, in den vier Jahren sei in Salzburg viel gewachsen. Achtsamkeit und Respekt, und nicht zuletzt Vertrauen unter den Akteuren; "Vertrauen als leiseste Form von Mut".

Mehr dazu lesen Sie am Samstag, 12. August, in Ihrer Südostbayerischen Rundschau.