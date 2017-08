Gelungener Auftakt zum 140-Jährigen der Feuerwehr Pietling

Ab jetzt fließt’s: Bürgermeister Johann Schild zapfte das erste Fass an, beobachtet von Kommandant und Festleiter Hans Schild (links), Bräu Maximilian Sailer (rechts) und Mitgliedern des Festausschusses. − Foto: red Ab jetzt fließt’s: Bürgermeister Johann Schild zapfte das erste Fass an, beobachtet von Kommandant und Festleiter Hans Schild (links), Bräu Maximilian Sailer (rechts) und Mitgliedern des Festausschusses. − Foto: red



Einen gelungenen Festauftakt konnte die Freiwillige Feuerwehr Pietling verbuchen. Zum Bieranstich und dem "Tag der Betriebe und der guten Nachbarschaft" war das große Festzelt bereits sehr gut besucht und die Blaskapelle Fridolfing sorgte mit schmissigen Unterhaltungsliedern und schöner Blasmusik für gute Stimmung.

Ein kräftiger Regenschauer hielt die gut gelaunten Besucher nicht davon ab, zahlreich zum Auftakt der Jubiläumsfeierlichkeiten zum 140-jährigen Bestehen zu kommen. Der Festausschuss unter Leitung von Kommandant Hans Schild freute sich besonders, dass neben vielen Pietlinger und Fridolfinger Firmen, Vereinen und Stammtischen auch Gruppen aus den Nachbargemeinden gekommen waren.

Unter der Augen von Bräu Maximilian Sailer aus Traunstein, Hofbräuhaus-Vertriebschef Hans Hüttl, des Festausschusses und der vielen hundert Besucher zapfte der Schirmherr, Bürgermeister Johann Schild, dann ein Holzfass an und schenkte den Mitgliedern des Festausschusses ein. − redMehr dazu lesen Sie am Samstag, 12. August, in Ihrer Südostbayerischen Rundschau.