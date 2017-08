VdK-Kreisverband Traunstein hat 12000 Mitglieder

Paula Beckerbauer aus Vachendorf ist das 12000. Mitglied des VdK-Kreisverbands Traunstein. Kreisvorsitzender Rudi Göbel (rechts), dessen Stellvertreter Walter Hindlinger (Zweiter von links) und der kommissarische Vorsitzende des Ortsverbands Bergen-Vachendorf, Sepp Moos (links), gratulierten ihr. − Foto: mmü Paula Beckerbauer aus Vachendorf ist das 12000. Mitglied des VdK-Kreisverbands Traunstein. Kreisvorsitzender Rudi Göbel (rechts), dessen Stellvertreter Walter Hindlinger (Zweiter von links) und der kommissarische Vorsitzende des Ortsverbands Bergen-Vachendorf, Sepp Moos (links), gratulierten ihr. − Foto: mmü



"Es freut uns außerordentlich, dass wir Sie als 12000. Mitglied gewinnen konnten", wandte sich VdK-Kreisvorsitzender Rudi Göbel im Rahmen einer kleinen Feierstunde in der VdK-Kreisgeschäftsstelle an Paula Beckerbauer. Im Beisein des stellvertretenden VdK-Kreisvorsitzenden Walter Hindlinger und des Vorsitzenden des VdK-Ortsverbands Bergen-Vachendorf, Sepp Moos, nahm die in Inzell aufgewachsene Vachendorferin die Glückwünsche entgegen.

"Walter Hindlinger hat mir die Arbeit des VdK vorgestellt, und die hat mir so gut gefallen, dass ich mich aus Überzeugung dazu entschlossen habe, beizutreten", erzählte die zweifache Olympia-Teilnehmerin (1968/’72) und zweifache Deutsche Meisterin im Eisschnelllauf, die sich später in der Region auch im Tennis- und im Golfsport einen Namen gemacht hat. − mmüEinen ausführlichen Bericht lesen Sie in der Wochenend-Ausgabe, 12./13. August 2017, von Trostberger Tagblatt, Traunreuter Anzeiger und Südostbayerischer Rundschau.