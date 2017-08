Betrunkener Tachinger landet mit Auto auf dem Dach

Der Tachinger kam mit seinem BMW auf dem Dach zum liegen. − Foto: FDL/BeMi Der Tachinger kam mit seinem BMW auf dem Dach zum liegen. − Foto: FDL/BeMi



Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Samstag gegen 21.30 Uhr in Waging am See auf Höhe Seeteufel (Landkreis Traunstein) ereigent. Ein 24-jähriger Tachinger fuhr mit seinem BMW die Staatsstraße 2105 von Waging am See kommend in Richtung Taching am See. Kurz nach der Einmündung zum Parkplatz "Seeteufel" kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr dort auf eine Leitplanke auf, wodurch das Auto die Bodenhaftung verlor. Das Auto überschlug und kam auf dem Dach zwischen Einmündung "Seeteufel" und der Einmündung Seestraße zum Liegen.

Bei der Anschließenden Unfallaufnahme stellten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch bei dem Fahrer fest. Ein freiwilliger Alkoholtest ergab einen Wert, welcher deutlich im Bereich der absoluten Fahruntüchtigkeit lag. Der Tachinger hatte jedoch Glück im Unglück, da er unverletzt blieb. An seinem Auto entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 1000 Euro. An der Leitplanke und einem Verkehrszeichen entstand ebenfalls erheblicher Sachschaden.

Die Straße musste von der freiwilligen Feuerwehr Waging am See für rund zwei Stunden gesperrt werden. Das Auto wurde im Anschluss von einem Abschleppunternehmen mit einem Kran wieder auf die Reifen gesetzt und abgeschleppt. Den Fahrzeuglenker erwarten nun eine empfindliche Geldstrafe und ein mehrmonatiger Führerscheinentzug. − pnp