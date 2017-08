Dubiose Geldgeschäfte: Mehrere Trostberger über den Tisch gezogen

Der Traum von zehn Prozent Zinsen für eine Kapitalanlage wurde für einige Trostberger zum Albtraum. Sie sehen nichts von ihren Einlagen, bekommen keinen Cent Zinsen und müssen obendrein noch Gerichts- und Anwaltskosten selbst tragen. − Foto: dpa Der Traum von zehn Prozent Zinsen für eine Kapitalanlage wurde für einige Trostberger zum Albtraum. Sie sehen nichts von ihren Einlagen, bekommen keinen Cent Zinsen und müssen obendrein noch Gerichts- und Anwaltskosten selbst tragen. − Foto: dpa



Es klingt verlockend: Für eine Kapitalanlage gibt es zehn Prozent Zinsen. Einige Trostberger wollten die gute Rendite nutzen und gaben leichtfertig einem 47-Jährigen, der im Landkreis Rosenheim wohnt, Beträge zwischen 15.000 und 60.000 Euro. Aber die Geschäfte sind geplatzt. Die Anleger werden wohl weder irgendwelche Zinsen noch ihre Einlage wiedersehen und auch auf ihren Anwalts- und Gerichtskosten sitzen bleiben. Denn der gelernte Banker ist zahlungsunfähig und obendrein psychisch krank geworden, wie er jetzt vor Gericht angab. Der Fall, der seit Jahren Gerichte in Rosenheim und Traunstein beschäftigt, ist aber noch nicht abgeschlossen.

"Mit dem Geld werden marode Firmen aufgekauft. Ein Team baut diese Firmen wieder auf, danach werden sie verkauft, das wirft Gewinne ab, so ist der hohe Zinssatz zu erklären." Mit diesen vielversprechenden Worten lockte der 47-Jährige seine Anleger, die vergeblich auf Zinszahlungen warteten und schließlich Anwälte einschalteten. Auch nach fast fünf Jahren haben sie noch kein Geld gesehen. Der Beklagte besitzt zwar ein Wohnhaus im Landkreis Rosenheim, doch hier sind Grundschulden von Banken und Privatpersonen von weit über einer Million Euro eingetragen. Die Forderungen der Trostberger stehen an letzter Stelle. Erst- und zweitrangig ist eine Bank, die mit fast 1,2 Millionen Euro Grundschulden eingetragen ist. − redDie ganze Geschichte lesen Sie in einem ausführlichen Bericht in der Montag-Ausgabe, 14. August 2017, im Trostberger Tagblatt und Traunreuter Anzeiger.