140 Jahre Feuerwehr Pietling: Heute Zeltparty mitLaBrassBanda

Seit vergangenem Donnerstag feiert die Feuerwehr Pietling in der Gemeinde Fridolfing ihr 140-jähriges Bestehen mit einem fünftägigen Programm. Ein besonderer Höhepunkt ist am heutigen Montag ab 20 Uhr das einzige Konzert der Band LaBrassBanda (Bild) um Frontmann Stefan Dettl in diesem Sommer im Chiemgau. Nach dem Konzert mit Tanzlmusi und einer weiteren Vorband steigt eine fröhliche Zeltparty. Am morgigen Dienstag um 11.30 Uhr beschließt ein politischer Frühschoppen mit dem Europaabgeordneten Manfred Weber den Veranstaltungsreigen. − red