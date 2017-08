Traunwalchener zeigt ab Montag seine Kochkünste im Fernsehen

Bei Michael Steffel aus Traunwalchen lief am Drehtag nicht alles nach Plan: "Das Fleisch und den Spargel habe ich versaut, aber sonst bin ich sehr zufrieden." − Foto: MG RTL D/ITV Studios Bei Michael Steffel aus Traunwalchen lief am Drehtag nicht alles nach Plan: "Das Fleisch und den Spargel habe ich versaut, aber sonst bin ich sehr zufrieden." − Foto: MG RTL D/ITV Studios



Fünf Hobbyköche, fünf Tage, ein Drei-Gänge-Menü und maximal 40 Punkte – darum geht es in der VOX-Serie "Das perfekte Dinner". Zum ersten Mal sind ab diesem Montag zwei der fünf Kandidaten aus dem Landkreis Traunstein: Michael Steffel aus Traunwalchen und Heinz Kraus aus Traunstein. Hinzu kommen drei Frauen aus dem Landkreis Rosenheim. Wer gewonnen hat, sehen die Zuschauer ab Montag täglich um 19 Uhr.

"Ich habe schon immer gerne gekocht. Mein Schwiegervater hat die Leidenschaft dazu noch verstärkt", sagt Michael Steffel. Der 33-Jährige war am dritten Tag Gastgeber für die Dinnergäste – zu sehen am Mittwoch im Fernsehe. "Ich war extrem glücklich darüber, nicht der Erste zu sein." Er hatte regionale Küche gewählt: Zur Vorspeise gab es bayerische Schmankerl mit Obatzdn, Rote-Beete-Carpaccio sowie geräucherte Renke und Forelle. Zur Hauptspeise servierte er einen Kalbstafelspitz mit Spargel und zum Dessert einen Kaiserschmarrn mit Waldfrüchten. "Das Fleisch und den Spargel habe ich versaut, aber sonst bin ich sehr zufrieden", so der 33-Jährige. − jarEinen ausführlichen Bericht lesen Sie in der Montag-Ausgabe, 14. August 2017, von Trostberger Tagblatt und Traunreuter Anzeiger.