Pietlinger Wehr im Dauer-Feiereinsatz

Pietling/Fridolfing.. Mit einem Gedenken an die verstorbenen Mitglieder und einem stimmungsvollen Festabend setzte die Freiwillige Feuerwehr Pietling die Feierlichkeiten zu ihrem 140-jährigen Bestehen fort. Am dritten Tag in Folge war das große Festzelt vollbesetzt und Gäste aus nah und fern feierten mit den Pietlingern. Der "Weitpreis" gebührte an diesem Abend der Feuerwehr aus Jaszarokszallas in Ungarn, die den Pietlingern freundschaftlich verbunden ist. In beiden Orten – in Pietling der Stammsitz und in Ungarn eine "Filiale" – sind Rosenberger-Werke.