Festtag vom Feinsten für die Pietlinger Feuerwehr +++ Fotos

Die Pietlinger Jubelwehr folgt beim Festzug Patenbraut Kathi Winkler aus Kirchheim. Links geht Zweiter Kommandant Christoph Huber, rechts Vorsitzender Bernhard Kletzl. − Fotos: red



Rundum gelungen war der Sonntag für die Freiwillige Feuerwehr Pietling, die ihr 140-Jahr-Jubiläum feierte. Auch Petrus trug dazu bei: Am Morgen ging ein letzter "leichter Spritzer" nieder, ehe die Wolkendecke aufriss und den Veranstaltern einen weiß-blauen, "bayerischen Himmel" bescherte. Die Rupertiwinkel-Feuerwehr feierte zusammen mit rund 80 Wehren aus dem Chiemgau, dem Berchtesgadener Land, dem Landkreis Altötting und Österreich sowie den Ortsvereinen (mehr Fotos hier).

Am Morgen hatten Böllerschüsse die Pietlinger nach einer kurzen Nacht geweckt und die Festkapelle Fridolfing spielte zum Morgengruß bei der Patenbraut Verena Lenz, dem Schirmherrn Bürgermeister Johann Schild, dem Festleiter, Kommandant Hans Schild, sowie bei Ehrenkommandant Franz Jäger. Anschließend fanden sich die Gastvereine nach und nach im Festzelt ein, wo sich viele noch mit einem Weißwurstfrühstück stärkten.

Unter den Klängen von acht Musikkapellen (Fridolfing, Tittmoning, Kammer, Surberg-Lauter, Petting, Kirchanschöring, Inzing-Törring und Anger) setzte sich dann ein langer Zug mit rund 2000 Teilnehmern, Ehrengästen und einigen Festkutschen in Bewegung. Die Jubelwehr stellte sich auf einem Podium vor dem Feuerwehrhaus auf und sagte allen vorbeiziehenden Vereinen und Musikkapellen "Grüß Gott". Beim festlich geschmückten Freialtar neben der St.-Martins-Kirche hoch über dem Salzachtal wurde eine Feldmesse abgehalten.

Pfarrer Ludwig Westermaier, der den Gottesdienst zelebrierte, sagte, es gelte etwas Großes zu feiern: Danke dafür zu sagen, dass es die Feuerwehren gibt mit ihren vielen Aktiven, die sich für die Gemeinschaft einsetzen und mit dazu beitragen, dass wir in unserer Heimat sicher leben können.