Sport, Spaß und Pokale bei der 2. Soccergolf-Meisterschaft

Barfuß und hochkonzentriert waren die Teilnehmer beim Fußballgolf, bei dem auch Kletterkünste gefragt waren. −Fotos: Sojer Barfuß und hochkonzentriert waren die Teilnehmer beim Fußballgolf, bei dem auch Kletterkünste gefragt waren. −Fotos: Sojer



Zum zweiten Mal wurde die Strandcamping-Soccergolf-Meisterschaft mit anschließendem Camper-Fest am Strandkurhaus veranstaltet. Dabei waren nicht nur 20 Männer und 22 Kinder eifrig bei der Sache, sondern auch acht Frauen mit viel Ehrgeiz dabei.

Erst im letzten Jahr eröffnete der Soccerpark seine Pforten am Waginger Strandkurhaus und die Beliebtheit des Familiensports wächst ständig. Dabei ist der Wettbewerb nicht nur für Camper gedacht, sondern jeder Freizeitsportler kann daran teilnehmen.

Recht entspannt, aber dennoch mit viel Siegeswillen waren die 59 Teilnehmer dabei. Dabei war es gar nicht mal so einfach, den Ball ins Ziel zu kicken. Zu einem aufregenden Stechen kam es bei allen Mannschaften: Bei den Kindern zwischen Ben Brossmann und Lukas Wurm um den 2. Platz; bei den Damen mussten Ute Beer und Juliane Eibl um den 3. Platz noch einmal nachspielen. Bei der Herrenmannschaft "buhlten" Robert Metzinger und Christoph Rüdel um den ersten Platz. − bsMehr dazu lesen Sie am Dienstag, 15. August, in Ihrer Südostbayerischen Rundschau.