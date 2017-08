Traunreuter Schüler arbeiten tagelang in Schützengräben

Alena Seehuber und Leo Hintz bei ihrer Arbeit an der Schützengraben-Mauer. − Foto: privat Alena Seehuber und Leo Hintz bei ihrer Arbeit an der Schützengraben-Mauer. − Foto: privat



Zum fünften Mal haben Traunreuter Jugendliche in Lothringen Schützengräben aus dem Ersten Weltkrieg restauriert. Wie schon in den vergangenen fünf Jahren fuhren auch heuer wieder Jugendliche aus Traunreut nach Frankreich, um dort an einem französischen "Chantier" teilzunehmen. Das französische Wort "Chantier" kann sowohl mit Freiwilligenarbeit als auch mit Baustelle übersetzt werden, und da die Jugendlichen dort jedes Jahr Schützengräben restaurieren, trifft hier dieses Wort doppelt zu.

Zehn unerschrockene Jugendliche waren es diesmal, die sich in den Zug nach Metz setzten, um dort im Wald Schützengräben freizulegen und Teile der bereits freigelegten Schützengräben zu restaurieren. Einige von ihnen schon zum zweiten Mal. "Dass viele Jugendliche gern erneut teilnehmen, spricht nur dafür, dass es für alle Teilnehmer eine schöne Sache ist", so Stefan Stadler vom Jugendzentrum Traunreut.

Alle Teilnehmer sind Schüler des Johannes-Heidenhain-Gymnasiums. Auch Direktor Matthias Schmid findet die Arbeit seiner Schüler in den Schützengräben wichtig: "Friedenserziehung ist in diesen weltpolitisch schwierigen Zeiten wichtiger denn je. Solche Fahrten sind äußerst wertvoll, und ich freue mich, dass die Stadt Traunreut diese unterstützt." − red Ein Video der Frankreichfahrt ist im Internet zu sehen: