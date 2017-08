Schleierfahnder stellen bei Siegsdorf hochwertigen Jaguar sicher

Ein 48-jähriger Bosnier musste den hochwertigen Jaguar, mit dem er auf dem Weg in die Schweiz war, bei den Schleierfahndern in Piding-Urwies stehen lassen. − Foto: Polizei Ein 48-jähriger Bosnier musste den hochwertigen Jaguar, mit dem er auf dem Weg in die Schweiz war, bei den Schleierfahndern in Piding-Urwies stehen lassen. − Foto: Polizei



Beamte der Polizeiinspektion Fahndung Traunstein haben an der Anschlussstelle Siegsdorf einen Jaguar mit slowenischer Zulassung kontrolliert. Ein 48-jähriger Bosnier war mit dem hochwertigen Wagen auf dem Weg in die Schweiz, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Bei der Überprüfung des Jaguar am 7. August stellten die Beamten fest, dass dieser erst eine Woche zuvor von den slowenischen Behörden im Fahndungssystem zur Sicherstellung ausgeschrieben worden war. Da für die Beamten der Verdacht der Kfz-Hehlerei bestand, wurde der Fahrer festgenommen und samt Fahrzeug zur Dienststelle nach Urwies gebracht.

Da dem Bosnier eine vorsätzliche Verschiebung des Fahrzeugs aber vorerst nicht nachgewiesen werden konnte, musste er im wahrsten Sinne des Wortes auf "freien Fuß" gesetzt werden. Denn der Jaguar, der einen Zeitwert von 45.000 Euro hat, wurde sichergestellt. − red