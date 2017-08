LaBrassBanda sorgen für Stimmung +++ Fotos

LaBrassbanda spielten am Montag in Fridolfing. − Foto: Oswald LaBrassbanda spielten am Montag in Fridolfing. − Foto: Oswald



Besondere Gäste hatte die Freiwillige Feuerwehr Pietling im Rahmen ihrer 140-Jahr-Feier. LaBrassBanda sorgten am Montag vor rund 1.700 Gästen für Stimmung im Festzelt in Fridolfing (Landkreis Traunstein). "Unglaublich! Die Schlange will und will einfach nicht abreißen," stellte eine Feuerwehrlerin am Eingang freudig fest.

Hier geht’s zur Fotostrecke.

Unter lautem Applaus kam die Band auf die Bühne. Frontmann Stefan Dettl erzählte zwischen den Songs witzige Geschichten und Anekdoten, die vom Publikum mit großem Applaus belohnt wurden. Dettls Bandkollegen Manuel da Coll (Schlagzeug), Manuel Winbeck (Posaune), Fabian Jungreithmayr (Bass), Stefan Huber (Tuba), Jörg Hartl (Trompete) und Korbinian Weber (Trompete) bewiesen den Festzeltbesuchern, dass sie Vollblutmusiker sind. − mos