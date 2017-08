52-Jährige am Telefon mit dem Tod bedroht

Regelrechtem Telefonterror war eine 52-Jährige aus Oberneukirchen ausgesetzt. − Foto: dpa Regelrechtem Telefonterror war eine 52-Jährige aus Oberneukirchen ausgesetzt. − Foto: dpa



Eine 52-Jährige aus Oberneukirchen (Landkreis Mühldorf am Inn) ist am Montag, um 16.35 Uhr, per Handyanruf beschimpft worden. Sie wurde von einer 41-jährigen Frau aus Schnaitsee angerufen, die früher in Oberneukirchen gewohnt hatte. Diese bedrohte sie mit dem Tode und beleidigte sie als "kleine Schlampe".

Die Oberneukirchnerin zeigte die Frau sofort bei der PI Mühldorf an, weil es auch in der früheren Zeit mit der 41-Jährigen schon viele Probleme gegeben hatte. Die weiteren Ermittlungen werden bei der für Schnaitsee zuständigen Polizei Trostberg erfolgen. − red